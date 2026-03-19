俳優・山田孝之がメインパートナー（審査兼任）として参加し、オリジナル映画の主演・主要キャストを募集するオーディション「THE OPEN CALL」。今秋Leminoで独占配信される本番組の各話エンディング曲を彩るオリジナル楽曲のオーディションが、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とのコラボレーションにより実施されることが決定した。【動画】楽曲オーディションも実施！『THE OPEN CALL ‐MAIN PART