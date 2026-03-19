黒島結菜が主演する映画『未来』の完成披露上映会が18日に行われ、黒島をはじめ、山崎七海、坂東龍汰、近藤華、松坂桃李、北川景子、瀬々敬久監督、原作者・湊かなえが登壇した。【写真】黒島結菜「辛い思いをして生きている人に手を差し伸べたい」とメッセージ映画『未来』完成披露上映会の様子声にならない痛みを抱えて生きる人々の“見えない声”に寄り添い、社会の陰に潜む痛みとかすかな光を鮮やかに描き出す本作。主