タレントの宇垣美里が19日、東京・表参道 TERRACEで開催された「NEEDS by T＆G WEDDING」新ブランド発表会に出席。ウェディングドレス姿を披露し、理想のパートナーや理想の結婚式について語った。【写真】宇垣美里、純白のウェディングドレス姿を披露（全身ショット）「NEEDS by T＆G WEDDING」は、「ただしいよりも、たのしいを。」をコンセプトに掲げ、ウェディングのしきたりや常識にとらわれず、式を挙げるふたりとゲスト