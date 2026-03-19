第１子誕生を発表した歌手・こっちのけんとが手がけた新曲「あるけまっすぐパレード」が、ＮＨＫＥテレの番組「おとうさんといっしょ」（月曜・後４時３０分）の新楽曲として起用されることが決定した。２３日の放送回で披露される。「おとうさんといっしょ」は、親子遊びや体操、お話、アニメーションなど未就学児を対象にした教育エンターテインメント番組。番組のために書き下ろした「あるけまっすぐパレード」は、マルか