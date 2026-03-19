EBiDANに所属する6人組ダンスボーカルグループのLienelが、1st EP『Osyan』を3月18日にリリース。当日行なわれたリリースイベント上でユニバーサルミュージックからのメジャーデビューが発表された。◆イベント写真新宿三角広場で行われたリリースイベントでは冒頭から会場の巨大モニターにカウントダウンが流れ、EPリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」のMVがサプライズ上映されると、観覧フロアのLien（ファンネーム）から歓