結婚や出産は、なぜこれほどまでに「評価の対象」になりやすいのでしょうか。その基準で人を測れば、知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまうかもしれません。今回は、採用面接で耳にした“結婚前提”の発言に違和感を覚えた筆者の体験談です。 「女は結婚と出産！」と価値観を面接で押し付ける院長妻