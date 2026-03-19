韓国政府は１９日、ソウル・光化門広場で２１日に行われる世界的人気グループ「ＢＴＳ」の公演を控え、ソウル中心部のテロ警戒レベルを「関心」から「注意」に引き上げた。同警戒は２１日深夜まで適用される。会場の光化門広場がある鍾路区と隣接する中区が対象となっている。ＢＴＳは２０日午後１時にアルバム「アリラン」をリリースし、翌２１日には韓国・ソウルの光化門広場で「ＢＴＳカムバックライブ：アリラン（ＡＲＩ