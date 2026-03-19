◆欧州チャンピオンズリーグ▽決勝トーナメント１回戦バイエルン４―１アタランタ（１８日、アリアンツ・アレーナ）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は、各地で決勝トーナメント１回戦第２戦の４試合が行われ、バイエルン（ドイツ）の伊藤洋輝はアタランタ（イタリア）戦に後半３８分から出場した。チームは４―１で下し、２戦合計１０―２で準々決勝に進んだ。先月２６日に左太もも裏を痛めて離脱していた伊藤