ＭＬＢのオープン戦が１８日（日本時間１９日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。ドジャースでは大谷翔平投手（３１）がＷＢＣ日本代表からチームに再合流してから初のオープン戦出場。先発で４回１／３を１安打無失点、４奪三振と好投した。６１球を投げ、最速９９・９マイル（約１６０・８キロ）。この日は打者としての出場はなく、投手のみの“一刀流”で力を示した。ブルージェイズ・岡本和真内野手（