美麗-Bi-ray-が、2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館で開催される日本最大級のファッション&音楽イベント＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER＞に初出演することが決定した。昨年ハリウッド映画の主題歌に抜擢され、YOSHIKIプロデュース楽曲「Butterfly」にてデビュー。日本発のティーンボーカルグループとしては異例のスケールで海外展開している彼女たち。デビュー前には米国・ロサンゼルスドジャースタジ