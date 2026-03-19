◆センバツ第１日▽１回戦帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）強打が自慢の帝京が、昨夏の甲子園優勝に貢献した沖縄尚学のエース左腕・末吉良丞（３年）を攻略して逆転勝ちした。甲子園の勝利は１１年夏以来１５年ぶりで、春は１０年以来、１６年ぶりとなった。この試合が甲子園大会で初のＤＨ制採用となったが、帝京の「１番・ＤＨ」を務めた安藤丈二内野手（３年）は「まさか自分がなるとは。ドキドキと楽しみがあった