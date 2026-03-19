イギリスからニューヨークまで、3000マイル（約4828キロメートル）以上もの距離を貨物船で“密航"したキツネが、無事に保護された。このアカギツネ（オス・推定2歳）は、2月4日にイギリスのサウサンプトンを出港した貨物船のコンテナエリアや機械室付近に潜り込み、大西洋を横断。ニューヨーク・ニュージャージー港へ向かう航行中に乗組員によって発見された。 【写真】