回転寿司チェーン「スシロー」に、鮪の王様“本鮪”の中とろを2つの味わいで楽しめる「地中海産 本鮪中とろ味比べ」が登場。2026年3月18日放送のテレビ東京系列『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』で紹介された期間・数量限定メニューです☆ スシロー「地中海産 本鮪中とろ味比べ」 価格：330円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります販売期間：2026年3月18日（水）〜3月22日（日）※販売予定総数37万