緊迫するイラン情勢をめぐって、中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党の党首は、アメリカ・トランプ大統領に一刻も早い停戦を求めるよう高市総理宛ての申し入れをおこないました。中道改革連合小川淳也 代表「利益と成果の出る会談になるように、私どもとしても党派を超えて、しっかり申すべきことは申しますが、期待をし、また応援をしたい」日本時間のあす（20日）未明に予定されている日米首脳会談を前に、中道、立憲