ロックバンド・ＢＡＲＢＥＥＢＯＹＳが１８日、６月にライブを行うことを発表した。バンドは昨年１２月にボーカル＆サックスのＫＯＮＴＡが四肢完全麻痺を公表、今年２月にサンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽イベントでパフォーマンスを披露していた。ＢＡＲＢＥＥＢＯＹＳ公式ＨＰでは６月１５日に東京のＺｅｐｐＨａｎｅｄａでライブを開催予定と告知。昨年１２月にはドラムの小沼俊明が勇退し、ＫＯ