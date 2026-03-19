Snow Manの佐久間大介さんがペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に登場。CMで共演したワンちゃんに振り回され、メロメロになっていました。【写真を見る】【Snow Man・佐久間大介】CMで共演した犬にメロメロ 丸見えのお尻を手で隠す神対応「丸見えなので」今回、キャットフードブランド「懐石」からブランド初となるドックフード「懐石 健美」と「懐石 彩膳」を発売。新商品の発売に合わせて、愛猫家としても親しま