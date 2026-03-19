ダチョウ倶楽部の寺門ジモンが１９日、東京・上野公園内で行われた食とエンタメのお祭り「うえの桜フェスタ２０２６」の開花セレモニーに登場した。今年は東日本大震災から１５年で、会場には福島をはじめ東北のグルメブースが多数出展。寺門は福島の魅力について、「福島ってクワガタがいっぱいいる。だから毎年福島に２０回くらい行く」と告白。「それで、途中で喜多方ラーメンに寄る。朝ラーしたりする」と我流の楽しみ方を