中東情勢などを受けて、1ドル＝159円台後半まで円安が進んでいることについて、片山財務大臣は「非常な緊張感を持って見ている」と改めて市場をけん制しました。緊迫化する中東情勢などを受けて、外国為替市場では1ドル＝159円台後半まで円安が進んでいます。これについて片山大臣は、きょうの会見で、日銀総裁会見や日米首脳会談が予定されていて、投機筋が動きやすいタイミングだとの認識を示した上で…片山さつき 財務大臣