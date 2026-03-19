◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦中京大中京―阿南光（2026年3月19日甲子園）第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。第1日の2戦目は出場校の中で最多33度目の出場となる中京大中京（愛知）と阿南光（徳島）が激突した。2回に好守が生まれた。中京大中京の先頭・荻田が放った打球は中堅への大飛球。これを阿南光の中堅・幸坂が背走しながらキャッチ。フェンスにぶつかりながらも球はこぼさず、倒れながらも左手を