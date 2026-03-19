フジテレビ「ホンマでっか！？ＴＶ」に出演する堀井亜生弁護士がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「弁護士堀井亜生チャンネル」で、「【妻モラハラ度診断】あなたの奥さん、もしかしてモラハラかも？」とモラハラ妻診断チェック項目１０個をあげた。１小遣い制で何かあると減らそうとしてくる２ＬＩＮＥが命令口調３本当なら私の方が稼げると言ってくる４絶対に謝らない５夫が飲み会や友達と出かけると怒る６