お笑いタレントの山田花子（51）が17日、ブログを更新。「ロナウドちゃん」と呼んでいる次男が過剰歯であることを明かし、抜歯したことを報告した。【映像】山田花子 次男の大好物の手料理や抜歯後の姿2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、次男が山田の手料理で1番好きだという「サバ水煮缶とキャベツたまごにら炒め」など、手料理をたびたび披露してきた。次男が