アーティストこっちのけんと（29）が、NHK Eテレ「おとうさんといっしょ」（月曜午後4時半）に楽曲提供をすることが19日、発表された。書き下ろし曲「あるけまっすぐパレード」で23日から放送される。曲の制作中にパパになることが判明。新たな命を迎える喜びと未来への願いを込めて曲を作った。「子どもたちの成長を応援する番組の世界観と、父親としての思いが重なった楽曲」になったという。コメントも発表し「どうも！おとうさ