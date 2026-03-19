帝国データバンク岡山支店は2026年3月19日、岡山県内の企業を対象とした「2026年度の賃金動向に関する企業の意識調査」の結果を発表しました。 2026年度に賃金改善（ベースアップや賞与・一時金の引き上げ）を見込む企業は66.7%にのぼり、4年ぶりに6割を超えるとともに、2006年の調査開始以来、過去最高を記録しました。 賃金改善の具体的な内容では、「ベースアップ」が59.6%と3年連続で半数を超えました。恒