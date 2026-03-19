岡山市北区栢谷地区で水路に設置してあった鉄製のふた10枚が盗難被害に遭っていたことが分かりました。 【写真を見る】水路に設置していた「鉄製のふた」10枚・23万円相当が盗まれる10日ほど前には市内の別の場所でも同様の被害が【岡山】 岡山市によりますと、今月（3月）12日、北区栢谷で水路の鉄製グレーチングふたが無くなっているのを地元の町内会長が見つけ、市に連絡がありました。連絡を受けて確認したところ、2