ANAクラウンプラザホテル成田は、屋外BBQ会場「THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA」を3月1日にリフレッシュオープンした。全エリアにアメリカンガスグリルを導入、スポーツ観戦や企業懇親会、団体利用時の映像投影にも使える大型モニターを新設し、ハンバーガー作りなどの食体験コンテンツを提供するほか、芝生エリアにはチョークボードやブランコを設置し、食事やくつろぎ、遊び、体験、観戦の要素を一度に楽しめる空間に刷新した