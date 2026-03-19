インターネットイニシアティブ（IIJ）は19日、着脱式キーボードと4G LTEに対応した「Chromebook CM30 Detachable」の販売を開始した。ギガプランとセットで申し込むことで、割引価格で購入できる。 価格は、一括払いで6万9800円、24回払いで月2916円となる。また、IIJの料金プラン「ギガプラン」と同時に申し込むことで、端末価格が一括払いで4万9800円、24回払いで月2076円となるキャンペーンも