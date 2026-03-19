KDDIと沖縄セルラーは、auメールにおけるフィッシング対策の強化を3月24日から順次実施する。なりすましが疑われるメールへの警告表示や、生成AIを悪用した巧妙な迷惑メールへのフィルタリング精度向上を図る。あわせて、迷惑電話対策サービスの6カ月無料提供も4月15日から再開する。 なりすましメールへの警告とフィルタリング強化 Android版のauメールアプリにおいて、送