３月１８日に発表された北海道内のガソリン価格は、過去最高となる１９０．０円となりました。１８日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１６日の時点で１リットルあたり１９０.０円となりました。石油情報センターによりますと、いまの調査が始まってから最も高い価格だということです。道内のガソリン価格は前の週と比べて２７．６円高くなり、５週連続の値上がりとなりました。 政府は１９