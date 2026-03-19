シンガーソングライターのアンジェラ・アキさんは3月18日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真とともに、デビュー前の葛藤や楽曲『Forgiveness』に込めた思いを明かしました。【写真】アンジェラ・アキが公開した幼少期ショット「自分を犠牲にしてまで」アンジェラさんは、投稿に幼少期ショットを1枚載せています。併せて、「デビュー前の私は、成功するために、認められるために、自分を犠牲にしてまで設定した目標に向かって走