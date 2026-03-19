井上監督も柳の巻き返しを期待している（C）産経新聞社いよいよ今季もセ・パ両リーグの開幕を3月27日に迎える。新たなシーズンの幕開けを託される開幕投手も各球団、段々と明らかになってきた。【開幕投手】『柳が心配…』残り3チームが決定せず…WBC組の起用はどうなる？高木が考える開幕投手について語ります！現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月1