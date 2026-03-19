元HKT48の村重杏奈さんは3月18日、自身のInstagramを更新。家族の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「皆美男美女」な村重杏奈の家族「しげの家族楽しそう」村重さんは「子供達はぱぱとままとおじいちゃんとおばあちゃんが大好き」とつづり、7枚の写真を投稿。両親、3人のきょうだい、祖母が顔出しで写っていますが、みんな顔立ちが整っています。また「3姉妹が揃うと本当にうるせーのでお姉ちゃんの私が黙りま