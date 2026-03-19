「選抜高校野球・１回戦、帝京４−３沖縄尚学」（１９日、甲子園球場）帝京が０−１の八回に４点を奪って逆転勝ちし、、甲子園では２０１１年夏以来、１５年ぶりの勝利。センバツは出場３大会連続、甲子園では９大会連続初戦突破となった。先発左腕の仁礼パスカルジュニア（３年）は、８回０／３を投げ４安打３失点。三回に先制点を奪われたが、八回まで追加点を許さず逆転劇につなげた。沖縄尚学の先発は同じ左腕でプロ注