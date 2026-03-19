◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦沖縄尚学3−4帝京（2026年3月19日甲子園）第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。第1日初戦の開幕ゲームで昨夏王者・沖縄尚学が16年ぶり出場の帝京（東京）に3−4で敗れ、夏春連覇の夢が途絶えた。好投むなしく散った沖縄尚学・末吉良丞投手は「これがチームの現状という気持ちが一番です。自分の調子もそこまで良くなくて。要所要所で追い込んでから三振が取れないところがこの