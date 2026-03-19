ガソリン価格を抑えるため、政府はきょうから石油の元売り各社に補助金の支給を始めました。早くも値下げする動きが出ています。【映像】お客さん「結局出所は税金ですからね」石橋侑子リポ「こちらのスタンド価格は1リットルあたり165円です。つい先ほど、20円値下がりしました」今週月曜日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より29円高い1リットルあたり190.8円と過去最高になっています。政府は価格を170