女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。親しくしている歌舞伎俳優との会話について語った。大竹はこの日の放送前に「仲良くしています」という歌舞伎俳優・中村勘九郎の長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎、次男で歌舞伎俳優の中村長三郎に会ったと明かした。2人のことは勘太郎の本名が波野七緒八、長三郎の本名が哲之のため「なおちゃん」「のりちゃん