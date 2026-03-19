鹿児島県十島村職員に頭突きをしたとして、鹿児島地検が暴行の罪で、中島次男村議（63）を在宅起訴していたことが19日、分かった。昨年12月19日付。十島村議会は今月18日、中島氏に対する辞職勧告決議を全会一致で可決。決議に法的拘束力はなく、中島氏は議員を続ける意向を示した。起訴状によると、昨年7月13日、村内の港で職員の顔に頭突きをする暴行を加えたとしている。村によると、業務の進め方に関し、職員と口論をして