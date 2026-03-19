お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラ（21）が公開した最新ショットに、「痩せましたね」「大人になった！」などの反響が寄せられている。【映像】池田レイラのビキニ姿や最新ショット（複数カット）2016年、父親の池田57CRAZYと「完熟フレッシュ」を結成し、小学生の頃から芸能活動を行ってきたレイラ。2017年のM-1グランプリでは準々決勝に進出し、「ベストアマチュア賞」を受賞。2024年2月には「週刊プレイボーイ」