親と同居していると、生活費や医療費の負担が自然と増えていきます。特に、母から「扶養に入れてほしい」と言われると、まず気になるのは、年金を受け取っていても扶養にできるのかという点でしょう。 ここで注意したいのは、「扶養」には税金の話と健康保険の話があり、条件が違うことです。同じ親でも、税法上は扶養に入るのに、健康保険では入らないことがあります。 本記事では、年金暮らしの母が扶養の対象になる条