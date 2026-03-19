ロッテの毛利海大が20日の中日とのオープン戦に先発予定だ。毛利は球団を通じて「ストライク先行でどんどんゾーンへ投げ込み、テンポよく投げ、無失点で抑えたいです。コンディションもばっちりです」とコメント。毛利はここまで、3試合・9回を投げ、1勝0敗、防御率4.00。前回登板の西武戦は4回2失点だった。