?助っ人?の影響力は絶大だ。カーリング女子の世界選手権（１８日＝日本時間１９日、カナダ・カルガリー）で、日本代表のロコ・ソラーレがスウェーデンに８―２で快勝。通算成績を６勝２敗とした。この試合はサードに吉田知那美でなく、小穴桃里を起用。普段は混合ダブルスを主戦場としているが、正確なショットや的確な声かけでチームに溶け込んでいる。第２エンド（Ｅ）に３点を先制すると、第３Ｅには１点をスチール。６―２の