西武は19日、2026シーズンの育成選手として契約しているウガンダ共和国出身のチャッゼ・フレッド投手、イサビレ・ムサ・アゼッド投手ならびにスロベニア共和国出身のカルロス・トーバー選手の3人を、ルートインBCリーグ・信濃グランセローズへ派遣することを決定したと発表した。外国人選手の獲得における戦力強化、ならびにこれまでの育成ノウハウを生かし、将来NPBで活躍が見込まれる外国人選手の発掘・育成体制の拡充を目的