俳優の山田裕貴が１９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＵＦＯらしきものを目撃したことを明かした。山田は「勘違いかもしれないけど」と前置きした上で「ＵＦＯみたかもしれない葉巻型真っ白飛行機かなと思ったら１、２秒くらいで姿が見えなくなった羽なかった」と目撃した飛行体について解説。さらに「すごく小さかったからめっちゃ高いとこを飛んでたはっきりと見えた」とつづり「かもしれない３回目」と