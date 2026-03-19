「DOCTOR PRICE」(ファミリー劇場) 医師の転職を高額報酬で請け負う医師専門転職エージェントが主人公という、斬新な設定が注目を集めたドラマ「DOCTOR PRICE」(2025年放送)。原作・逆津ツカサ、作画・有柚まさきによるコミックを土台にオリジナル要素を盛り込んだ、見応え抜群の医療サスペンスだ。主演は、現在俳優とアーティストの両輪で活躍中の岩田剛典。俳優としては映画「金髪」(2025年公開)や、ドラマ「フォレスト」(2