ボーイズグループWanna One出身のパク・ジフンが、3月のアイドル個人ブランド評判で1位に輝いた。韓国企業評判研究所は、アイドル個人ブランド評判のビッグデータ分析のため、2月19日〜3月19日、1730人のアイドル個人のビッグデータ1億5322万3266個を抽出。【写真】パク・ジフン、ファンに謝罪「スキンシップを…」消費者の参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティ指数を測定し、ブランド評判指数を分析した