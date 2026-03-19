たった一度の恋愛が、女性の生き方を変えることもあるようです。恋愛を通して女性がどう成長したのかを探れば、今の彼女とよい関係を築くヒントが得られるかもしれません。今回は『オトメスゴレン』女性読者の意見を参考に、「生き方を変えられた」と女性が元カレに感謝していることを紹介します。【１】コンプレックスだらけだった自分を、愛おしく思えるようになった「彼が弱さも含めて全部愛してくれたから、自分自身を愛せるよ