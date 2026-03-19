事故があった工事現場 香川県丸亀市の工事現場で、クレーンから木造の板が落下し、丸亀市三条町の50歳の大工の男性が死亡する労災事故がありました。 警察によりますと、19日午前9時ごろ、「同僚が資材に挟まれた」と男性の同僚が119番通報。男性は病院に救急搬送されましたが、頭などを強く打つなどし、約1時間40分後に死亡が確認されました。 事故があったのは、木造2階建ての一般住宅の新築工事現場です。男性