◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節浦和１―１（２―４）柏（１８日・埼玉スタジアム）９０分を終え、ＰＫ戦に突入すると、リカルド・ロドリゲス監督は選手に問いかけた。「自信のある選手はいるか」ＰＫ戦のキッカーは、監督からの指名制か、選手の自主性に委ねる立候補制に二分されるが、最終的にロドリゲス監督は立候補制を選んだ。選手には直前まで挙手による立候補制であることは伝えられておらず、その場で初