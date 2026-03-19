モデルの梶原叶渚が１９日までに自身のＳＮＳを更新。「カジサック」こと父でお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の写真を公開し、話題を呼んでいる。インスタグラムに「たまには出演させてくれと言うのでどうぞ」とつづると、頭にヘアバンドを付け食べ物を頬張る梶原のラフな様子を収めたショットを２枚アップした。この投稿にファンからは「パパめっちゃかわいいよ」「しょうがないから載せてやるか感が文章と音源から