巨人は１９日、プロデュース弁当＆グルメの今季のラインアップを発表した。２７日の東京ドーム開幕戦から場内・外周の売店で販売を開始する。「プロデュース弁当」に山崎伊織投手、大勢投手が初登場する。ラインアップは以下の通り（価格は税込み）。【プロデュース弁当】・「あべんとう〜叙々苑牛肩ロース弁当ｖｅｒ．〜」（阿部慎之助）３，９００円・「飛騨の頂（いただき）！尚輝のパワフル鶏（けい）ちゃん弁当」（