アユートは19日、新たに取り扱いを開始するLEPIC GAMING(ルピックゲーミング)のNintendo Switch 2向け製品や、3月に発売を開始した、イヤーピースなどで知られるAZLAが手掛けた、Switch 2用のアナログスティックカバー「FitSense」などの体験会を開催した。 LEPIC GAMINGとは LEPIC GAMINGは、韓国レザーアクセサリーメーカー・Dignisが2026年に新たに立ち上げた、ゲ